.@matteosalvinimi Tanto per iniziare io in periferia ci vivo e dalle mie parti non ti abbiamo mai visto. Poi pensa a trovà un candidato che “te vedo ‘nsicuro”. In difficoltà… #SalviniChiacchierone

— Virginia Raggi (@virginiaraggi) May 21, 2021