Scozia, Johnson: “Lavoriamo insieme, irresponsabile fare a pezzi Paese”

Boris Johnson si congratula con la leader dell’Snp, gli indipendentisti scozzesi, Nicola Sturgeon, e con il leader dei laburisti gallesi Mark Drakeford per le loro affermazioni elettorali e li invita a un vertice per discutere “le nostre sfide e come possiamo lavorare insieme nei prossimi mesi e anni per superarle” e di come il “Team Uk può riprendersi dalla pandemia”. Lo riporta la Bbc. Quanto alle parole di Sturgeon che ha invocato il referendum per l’indipendenza, Johnson ha spiegato che parlare di “fare a pezzi il nostro paese” sarebbe “irresponsabile e sconsiderato”.