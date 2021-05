Sandra Milo, Rita Dalla Chiesa tra le ospiti di Monica Setta a Isoradio

Su Isoradio, Sandra Milo, Paola Saluzzi, Rita Dalla Chiesa e Giorgia Wurth saranno le ospiti di “Parla con lei – Storie di donne che fanno la differenza” ideato e condotto da Monica Setta sabato 8 e domenica 9 maggio, dalle 16.

Tra i temi che saranno affrontati l’emergenza Covid, lo spettacolo e la Festa della Mamma.

La puntata dell’8 maggio

Nella puntata di sabato 8 maggio, l’attrice Sandra Milo che racconterà come ha vissuto l’emergenza Covid e racconterà il suo rapporto artistico e personale con il regista Federico Fellini, mentre Paola Saluzzi parlerà del rapporto con la sua mamma, scomparsa nel 2017 e di come ha vissuto il lockdown, spiegando di essere “rimasta sempre lucida” e di aver “tenuto la guardia ben alta. Quello che è certo che ne usciremo diversi. Forse migliori, sicuramente cambiati”.

La puntata del 9 maggio

Domenica 9 maggio, sempre alle ore 16, in occasione della Festa della Mamma l’attrice Giorgia Wurth racconterà come vive il doppio ruolo di donna di spettacolo e mamma di due gemelli, oltre al ruolo nella nuova serie live action “Marta & Eva” in onda su Rai Gulp, dove interpreta la mamma / allenatrice di una delle due giovani protagoniste. Infine, Rita Dalla Chiesa ricorderà il padre Nado Dalla Chiesa cui ha dedicato il libro “Il mio valzer con papà” (Rai Libri). “Parla con lei” è disponibile anche su RaiPlay Radio.