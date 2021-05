Samsung Galaxy S22: nuovo processore in arrivo

La longevissima serie top di gamma Samsung Galaxy continua a essere, negli anni, uno dei punti di riferimento principali per il mondo Android, nonostante una competizione agguerrita e sempre più ricca di offerte da parte dei rivali Huawei, Xiaomi, Asus e Oppo.

A pochi mesi dall’arrivo di Galaxy S21, che ha stupito il pubblico con un comparto fotografico estremamente simile a quello di una fotocamera reflex, la casa coreana ha già in mente progetti relativi al successore, mettendo in campo soluzioni hardware inaspettate soprattutto a livello di processore: il salto di qualità, questa volta, sarà ancora più tangibile.

Le novità di Samsung galaxy s22

Samsung Galaxy S22 è già stato “intercettato” nel web grazie ai leak di Ice Universe, un informatore affidabile che spesso fornisce le indiscrezioni più interessanti sul mondo smartphone. Il nuovo top di gamma del 2022 avrà una GPU di altissimo livello in accoppiata alla CPU Exynos 2200, incentrata sul modello AMD Radeon Mobile, capace di superare nei benchmark anche l’acclamatissimo Apple A14.

Per chi ha familiarità col mondo del gaming, la serie Radeon è da tempo al centro della resa video di alta qualità, forte di effetti per la post-produzione delle immagini a risoluzioni elevate e una latenza molto bassa durante il gioco: caratteristiche che porteranno Samsung Galaxy S22 ad essere simile a un piccolo computer, che non si nega la compatibilità con l’esperienza in realtà virtuale (standard Radeon Mobile VR-ready).

Non va tralasciato che Galaxy S22 investirà parecchio anche sulla fotografia, che come abbiamo già suggerito in apertura ha raggiunto livelli notevoli nell’attuale S21. Sembra che il nuovo prototipo integrerà una fotocamera interna allo schermo, completamente nascosta nel display, in modo da accantonare forse per sempre l’ipotesi del sensore a punch-hole.

L’evoluzione continua della serie Galaxy sta dando quindi vita a dispositivi che non si fanno mancare le soluzioni “premium” della tecnologia mobile più recente: aspettiamo presto nuovi rumor in grado di mostrarci come procedono ricerca e sviluppo in casa Samsung.