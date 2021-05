Ruby ter, oggi la sentenza: Berlusconi chiede rinvio

Ruby ter, oggi alle 14 è attesa la sentenza per lo ‘stralcio senese’ del processo che vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari, insieme al pianista delle feste di Arcore, Danilo Mariani. Il Cav non sarà in Aula, perché resterà al San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato l’altro ieri per gli strascichi del post Covid. I medici consigliano assoluto riposo e anche stavolta, riferiscono nello staff legale dell’ex premier, la difesa del leader azzurro chiederà il rinvio dell’ultima udienza per legittimo impedimento. Non si esclude che il pm possa tornare a chiedere una perizia medica e che stavolta il giudice l’accolga.

Da quando il presidente di Forza Italia è tornato in ospedale (era stato dimesso il primo maggio dopo una degenza di 25 giorni per poi farsi ricoverare alle cinque del mattino di martedì scorso), sono circolate voci discordanti sul suo stato di salute. Secondo fonti azzurre Berlusconi è sempre alle prese con i sintomi del cosiddetto long Covid, che hanno reso necessari nuovi accertamenti e controlli. Debolezza, affanno, dolori alle articolazioni, tachicardia, senso di ottundimento, difficoltà del linguaggio, sono i sintomi che di solito colpiscono chi è guarito (negativizzato tecnicamente) ma ha avuto un’alta carica virale.

Malesseri che potrebbero avere conseguenze su organi come polmoni, cuore e reni e che per questo vanno periodicamente monitorati, specialmente negli over 80 come il leader azzurro (classe ’36) con un importante ‘pregresso’ (un intervento a cuore aperto per sostituzione della valvola aortica). Se dovesse essere accolto, si tratterebbe dell’ottavo rinvio. L’ultimo risale al 22 aprile scorso e sempre per motivi di salute. Altro appuntamento processuale per il presidente di Fi è l’udienza del filone milanese del Ruby ter, fissata il 19 maggio.