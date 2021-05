Roma, Raggi: “Cresciuta a pane e mazzate”

“Sto guardando miei avversari che si lanciano nella campagna elettorale dicendo ‘faremo, diremo’, sorrido, mi sembro io 5 anni fa. Non sono stati anni tranquilli , sono cresciuta a pane e mazzate, ci siamo fatti le spalle grosse”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite della puntata in onda questa sera di Di Martedì, condotto da Giovanni Floris su La7. “Sono stati fatti degli errori, i primi due anni non li auguro a nessuno 5 anni come li ho avuti io equivalgono a 15 anni in un ministero. Ho fatto degli errori, ho chiesto scusa come è giusto che sia”.

“Oggi ho grande esperienza e grande conoscenza della macchina amministrativa -ha aggiunto-. Tante cose si stanno vedendo, la città è piena di cantieri ci sono lavori, non posso che puntare sulla continuità e se non si andasse in continuità Roma si fermerebbe, sarebbe una tragedia”.