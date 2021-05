Roma, non si ferma all’alt e va a sbattere contro un muro: è grave

Inseguimento a Roma nel primo pomeriggio fra una Volante della Polizia di Stato e un’auto che non si è fermata all’alt. E’ successo poco prima delle 16 in Viale dei Monfortani, all’incrocio con via Trionfale, in zona Torrevecchia. L’uomo al volante, alla vista degli agenti, ha proseguito la fuga finendo poi contro un muro. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia di Stato, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere il guidatore, trasferito al Gemelli in codice rosso.