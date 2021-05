Roma, Calenda: “Gualtieri Superman in sondaggi? In quelli del Pd”

Elezioni per il sindaco di Roma, Carlo Calenda su Facebook diffonde quelli che ritiene “gli unici sondaggi indipendenti fatti da società specializzate nei sondaggi politici”. E lo fa in contrapposizione a quello che definisce “un sondaggio commissionato da Pd a società sconosciuta nell’ambito dei sondaggi politici” che vedrebbe lo sfidante dem Roberto Gualtieri in testa come “Superman”.

“Sempre in tema di serietà del giornalismo – la stoccata di Calenda -. Oggi Repubblica e Messaggero fanno copia e incolla di un sondaggio commissionato da Pd a società sconosciuta nell’ambito dei sondaggi politici. Sorpresona: Gualtieri Superman. Quelli allegati sono invece gli unici sondaggi indipendenti fatti da società specializzate nei sondaggi politici. Aiutatemi a far circolare”. Il sondaggio diffuso da Calenda lo darebbe al 19,8% con Roberto Gualtieri al 7,6. Ma, sempre secondo lo stesso sondaggio, in testa a tutti ci sarebbe Virginia Raggi al 24,7.