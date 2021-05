Roberto Carlos in esclusiva: L’ambasciatore globale di Football for Friendship si mette a disposizione per rispondere alle domande di giovani partecipanti provenienti da tutto il mondo

MOSCA, 27 maggio 2021 /PRNewswire/ — L’ex giocatore della nazionale brasiliana, più volte vincitore della Champions League e ambasciatore globale del programma sociale internazionale per bambini Football for Friendship (F4F) di Gazprom, Roberto Carlos, in a conferenza stampa esclusiva, ha parlato con giovani giocatori e giovani reporter del programma della sua vita, della sua carriera e del suo impegno per il F4F.

Da giocatore Roberto Carlos nel 2002 vinse il campionato mondiale con la nazionale brasiliana, e con il Real Madrid vinse tre volte la UEFA Champions League. Attualmente è allenatore dei giovani giocatori del Real Madrid. Dal 2020 è anche ambasciatore globale di Football for Friendship.

Alla domanda quale fosse stata la sua rete più famosa ha risposto che fu la sua rete realizzata su calcio di punizione nel giugno del 1997 contro la Francia e la più spettacolare fu quella contro il CD Teneriffa nel febbraio del 1998. Dice che le sue squadre del cuore sono la nazionale brasiliana del 2002 e il Real Madrid.

Dice anche che viene famiglia povera, a dodici anni voleva diventare avvocato, ma che poi tutto è cambiato velocemente: Carriera di calciatore in Brasile, nazionale, invito in Europa. Dice che la sua famiglia lo ha sempre sostenuto.

Afferma che tutto nella sua vita è andato bene e che ha sempre ricevuto sostegno sia professionalmente che personalmente. Dice che non ha mai avuto paura e che naturalmente aveva anche dei sogni. Ad esempio che i suoi genitori possano costruire una casa. Sostiene che il lavoro di squadra è una condizione importante per arrivare al successo. Dice che considera positivo il fatto che così tanti giovani possano riunirsi e interagire in occasione del F4F.

La nona stagione di F4F si svolgerà dal 14 al 29 maggio 2021 in forma digitale. Giovani giocatori di dodici anni provenienti da oltre 200 paesi partecipano al Football for Friendship eWorld Championship del 2021. I campionati verranno disputati sul simulatore di calcio “F4F World”.

Giovani giornalisti informano presso il centro stampa internazionale per bambini sugli avvenimenti della nona stagione di F4F e condividono con i loro amici i valori più importanti del programma: Amicizia, uguaglianza, lealtà, salute, pace, dedizione, vittoria, tradizioni e onore.

Link per la video della conferenza stampa: https://www.youtube.com/user/mi6qD7wkhWA



Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1502205/F4F_Gazprom_Logo.jpg