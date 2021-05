Roberta Capua e Angelo Mellone ospiti di Uno Mattina in famiglia (29 maggio)

Ospiti d’eccezione per la puntata di Uno Mattina in Famiglia di sabato 29 maggio.

Il programma di successo condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi continua a macinare numeri importanti in termini di ascolto e gradimento. La puntata annovererà tra gli ospiti Roberta Capua. L’ex Miss Italia tornerà in Rai alla conduzione di Estate in Diretta, lo spazio pomeridiano di Rai1. Un importante ritorno sul piccolo schermo per la valida conduttrice che ha condotto il programma dal 1998 al 2002 quando era trasmesso su Rai 2.

Tra gli altri ospiti ci sarà Angelo Mellone, vice direttore di Rai1.