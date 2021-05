Renzi: “M5S sprezzante con Pd, nessuno spazio per accordo”

Per Matteo Renzi, “il modo sprezzante usato dai Cinque Stelle contro il Pd a Roma dimostra ancora una volta che non c’è spazio per un accordo strategico coi grillini. Non coi sovranisti, non coi populisti. Italia Viva lo dice da mesi, la realtà non solo romana lo conferma oggi”, scrive su Facebook.

E mentre il Pd si appresta a mettere in campo le primarie per la scelta del candidato sindaco di Roma in opposizione a Virginia Raggi, è notizia di ieri l’appoggio di Italia Viva al leader di Azione Carlo Calenda che si presenterà come candiaato alle urne romane. “Che il candidato del Pd a Roma sia condizionato così pesantemente dai 5S è lunare così come il fatto di avere in campo una personalità come Calenda e nonostante questo fatto continuare a ricercare altre figure. Che poi il Pd in un ballottaggio tra Calenda e Raggi voti la sindaca mi pare semplicemente incredibile. Questa vicenda politica romana mi convince ancora di più della bontà della nascita di un partito riformista come Italia Viva e della necessità di costruire insieme a personalità come Calenda per il futuro”, ha rimarcato oggi il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ad Omnibus.