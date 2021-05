Renault Twingo: la storia della citycar sul viale del tramonto

La Renault Twingo è disponibile attualmente nella versione standard con il motore 1.0 SCe a benzina da 65 CV di potenza, ma anche nella configurazione E-Tech Electric a propulsione elettrica da 82 CV, di cui è prevista la speciale declinazione Vibes. Stando ai piani del costruttore francese, questa vettura uscirà presto di scena senza essere sostituita.

La storia della citycar Renault Twingo è iniziata nel 1993, con il motore 1.2 a benzina da 54 CV di potenza, sostituito prima dal propulsore 1.1 da 58 CV e poi affiancato dall’unità 1.2 16V da 75 CV. Era proposta anche nelle declinazioni Spring con il climatizzatore, Easy con la frizione automatica e Matic con il cambio automatico. Successivamente, la gamma è stata declinata negli allestimenti Authentique, Expression, Privilege, Dynamique ed Initiale.

Nel 2007 è stata introdotta la seconda generazione della Renault Twingo era equipaggiata con le motorizzazioni a benzina 1.2 da 58 CV, 1.2 16V da 75 CV, 1.2 TCe da 101 CV per la versione GT e 1.6 16V da 133 CV per la sportiva declinazione RS. Inoltre, la gamma prevedeva anche la configurazione a GPL e il propulsore diesel 1.5 dCi da 65 CV e 75 CV di potenza. Cinque, invece, erano i livelli di allestimento: base, Confort, Dynamique, Privilege ed Initiale.

L’attuale terza generazione della Renault Twingo risale al 2014 ed è stata proposta con le varie motorizzazioni a benzina 1.0 SCe da 70 CV, 0.9 TCe da 90 CV anche a GPL e 0.9 TCe da 110 CV di potenza nella versione GT. La gamma, invece, è stata declinata prima negli allestimenti Wave, Live, Energy e Sport, poi negli allestimenti Life, Zen ed Intens.

Dal debutto ad oggi, la citycar Renault Twingo è stata commercializzata sul mercato italiano in numerosissime versioni speciali: Summer, Pack, Kenzo, Sky, Benetton, E, Velvet, Comfort, Aria, Ice, Helios, Cinetic, Saint Tropez, D, Diabolik, Icy, Ice2, Generation, Wave e Chic per la prima generazione; Nokia, Le Iene, Sport&Sound, Skylight, Miss Sixty, Yahoo!, GT Gordini, RS Light, RS Gordini, Wave, Live, Energy, Etoile, 20th Anniversary e Night&Day per la seconda generazione; Openair, Lovely, Lovely2, La Parisienne, Duel, Duel2, Generation e Signature per la terza generazione.