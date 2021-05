realme 8 5G e realme 8 arrivano ufficialmente in Italia

realme ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di realme 8 5G, lo smartphone 5G più conveniente del segmento, e realme 8, oltre che degli auricolari smart realme Buds Q2.

Colorazioni e caratteristiche di realme 8

Il dispositivo Realme 8 arriva in Italia in tre colorazioni Cyber Black, Cyber Silver e Punk Black.

Con un peso di soli 177 grammi e uno spessore di appena 7,99 mm, lo smartphone è infinitamente slim e comodo da tenere in mano.

Il display Super AMOLED da 6,4 pollici è accompagnato da una potente batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 30W, dal processore MediaTek Helio G95 e da una fotocamera quadrupla con AI – che comprende un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare 119 ° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero – un algoritmo per la fotografia Tilt-shift e la modalità Starry, per scattare foto spettacolari dei cieli stellati.

Il realme 8 5G, lo smartphone 5G più conveniente del segmento, è caratterizzato dal processore MediaTek Dimensity 700 realizzato con processo produttivo a 7 nm, batteria da 5000 mAh con Smart 5G Power Saving – una tecnologia all’avanguardia per garantire un’ottima autonomia – e display ultra fluido a 90 Hz