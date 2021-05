Rai2: le prime anticipazioni sui palinsesti 2021/2022

Giorni di fermento in casa Rai per i palinsesti televisivi della prossima stagione 2021/2022.

In particolare su Rai2 diretta da Ludovico Di Meo.

Ludovico Di Meo, direttore Rai2

Le prime indiscrezioni della stagione di Rai2 2021/2022

Giancarlo Magalli condurrà un game show pomeridiano.

Per I fatti vostri, al suo posto, sarà scelta una donna: in pole position i nomi di Matilde Brandi e Veronica Maya. Il suo erede non sarà perciò Salvo Sottile, che in ogni caso resterà all’interno del programma con Umberto Broccoli.

L’Italia che fa con Veronica Maya

Ai saluti anche Samanta Togni, dopo una sola stagione, giunta quest’anno al fianco di Magalli raccogliendo l’eredità di Roberta Morise.

Non ci sarà, per il momento, il programma dedicato al mondo food con di Simona Ventura, che al momento non ha ancora collocazione nel palinsesto Rai.

Riconfermato a pieni voti Ore 14, l’appuntamento pomeridiano attualmente condotto dal validissimo giornalista Milo Infante. Al suo fianco, a sorpresa, ci sarà Monica Leofreddi. La conduttrice presenzierà dagli studi di Roma, mentre Infante da Milano. L’informazione del secondo canale, dopo pranzo, si arricchisce di un ulteriore tassello per la prossima stagione televisiva.