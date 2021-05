Rai, Fedez chiede di essere sentito in Vigilanza

Fedez, la Rai e i fatti del Primo Maggio. La richiesta di essere ascoltato è arrivata via e-mail a Viale Mazzini. “Credo sia corretto che così come è stato audito Franco di Mare lo sia anche Fedez, che ha scritto una mail alla commissione Vigilanza per chiedere di chiarire i fatti relativi al concerto del Primo Maggio” ha detto Davide Faraone, componente della Vigilanza Rai in relazione alla richiesta del rapper di essere ascoltato sul tentativo di “censura”, come Fedez l’ha definita, in occasione del Concertone del Primo Maggio.

“La posizione di Fedez è legittima: è stato costantemente nominato anche dal sottoscritto. Credo sia doveroso un confronto , è incomprensibile chi dice che non debba avvenire l’audizione: noi riteniamo che il diritto di replica vada tutelato sempre e che dai confronti non si debba mai sfuggire. Mi auguro che il presidente accolga la richiesta dell’artista”, spiega il presidente dei senatori di Italia Viva.

Parlando con l’Adnkronos il presidente della bicamerale Alberto Barachini lo definisce “un caso senza precedenti”. “Sottoporrò, quindi, tale richiesta alla Commissione e chiederò a lui se esistono elementi ulteriori sul caso”.