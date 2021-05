Pizza Talent Show, Raffaele Di Stasio è il vincitore assoluto

Dopo una battaglia che è andata avanti per quasi tre settimane si è concluso il Pizza Talent Show in onda su Alma TV (ex Alice TV) condotto da Alessandro Di Pietro: il vincitore assoluto è Raffaele Di Stasio, maestro pizzaiolo titolare di ben tre pizzerie Verace Assaje nella provincia di Monza precisamente a Lissone, Bovisio e Desio! Il 30enne pizzaiolo campano ha sbaragliato la concorrenza degli altri 30 concorrenti risultando il migliore in tutti i vari tipi di pizza e venendo incoronato come miglior pizzaiolo assoluto.

“Sono davvero emozionato, ho realizzato un sogno. Da piccolo volevo diventare un grande calciatore ed ero anche davvero forte, purtroppo per alcuni problemi familiari ho dovuto smettere ed iniziare a lavorare. Mi sono innamorato della pizza e ho deciso che sarei diventato il migliore, la vittoria di stasera mi ripaga di tanti sacrifici”, ha dichiarato molto emozionato Raffaele Di Stasio.

Il maestro ha stupito la giuria con una pizza dessert in finale che ha lasciato tutti senza parole: il nome è “Un ricordo d’infanzia” dedicata al nonno e gli ingredienti sono un impasto gourmet dolce all’orzo, laccata di sciroppo d’acero e zucchero di canna, crema al latte, mousse al cioccolato bianco, chips di cioccolato aromatizzate all’arancia, dressing al cioccolato fondente, scagliette di nocciole.

Oltre a Raffaele Di Stasio sono stati premiati anche altri due pizzaioli: Lorenzo Carletti come miglior pizzaiolo del centro e Alessandro Panico come miglior pizzaiolo del sud. La giuria che ha giudicato questi 30 pizzaioli nelle 13 puntate è stata composta dal capitano della nazionale pizzaiolo acrobati Danilo Pagano, dai maestri Luciano Sorbillo, Fabio Sonciani, Luigi Stramerra e Stefano Callegari.