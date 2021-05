Preventivo Ristrutturazione Casa: Come Scegliere Quello Giusto

Quando arriva il momento di ristrutturare casa è opportuno organizzarsi nel miglior modo possibile. Il primo passo è quello di individuare gli interventi più urgenti per ottenere una stima iniziale dei costi ed iniziare ad abbozzare un progetto. È solo in un secondo momento che è necessario richiedere un preventivo per ristrutturazione casa alle ditte che ci sembrano più qualificate e adeguate alla realizzazione del progetto. Ma come si fa a scegliere il preventivo giusto? Di seguito proponiamo alcuni suggerimenti che possono essere di supporto nella giusta scelta dell’impresa di ristrutturazione.

La trasparenza delle informazioni

Un preventivo di ristrutturazione casa con informazioni complete, chiare e trasparenti è dimostrazione di professionalità e attenzione da parte della ditta che gestisce i lavori. Un preventivo di facile lettura e comprensione agevola il confronto tra impresa e cliente, elimina dubbi sulla tipologia di interventi di ristrutturazione e permette di avere un quadro generale sulle spese da affrontare per ogni categoria dei lavori. Al contrario, una ditta che propone preventivi con informazioni scarse o confuse non è affidabile: il rischio è quello di ritrovarsi con costi aggiuntivi mentre i lavori sono ancora in corso.

Oltre alle informazioni sulle tipologie e sui prezzi, un buon preventivo contiene informazioni sulle responsabilità per ogni tipologia di lavoro. Questo elemento conferisce all’impresa serietà e professionalità poiché permette al cliente di avere tutti i dati necessari per mettersi in contatto con i soggetti responsabili in caso di incomprensioni, errori o danni.

L’accordo assicurativo

La possibilità di stipulare un contratto assicurativo è un aspetto importante da considerare quando si esamina un preventivo per ristrutturazione casa. Un’assicurazione tutela ogni soggetto coinvolto nei lavori di costruzione (tecnici, muratori, progettisti, committenti) nella malaugurata eventualità di danni alla struttura abitativa o alle persone. Inoltre, grazie a alla polizza si è maggiormente tutelati in caso di imprevisti che spesso sfociano in contese giudiziarie. In definitiva, il costo aggiuntivo dell’assicurazione non deve essere considerato come un peso che grava sulla spesa totale dei lavori di ristrutturazione. Bisogna ritenerlo, piuttosto, come un investimento utile per la tutela dei soggetti coinvolti nei lavori, i quali possono eseguire le loro attività con maggiore sicurezza.

Il “rischio” di un preventivo low cost

Un preventivo che presenta prezzi molto più bassi rispetto alla concorrenza è di sicuro allettante, ma dietro proposte di questo genere possono nascondersi delle insidie da non sottovalutare. Innanzitutto, il prezzo basso del preventivo può dipendere dalla scarsa qualità dei materiali utilizzati e dal mediocre livello di competenze messe a disposizione dalla ditta. Un altro rischio è legato al sopraggiungere di costi addizionali a lavori in corso: in questo caso non si può tornare indietro e bisogna fare i conti con sia con un risultato estetico insoddisfacente sia con spese significative non previste. Il consiglio, quindi, è quello di diffidare dai preventivi low cost e di confrontare le diverse proposte basandosi non unicamente sull’aspetto economico.

I vantaggi di un preventivo con arredamento incluso

In alcuni casi è possibile richiedere un preventivo di ristrutturazione casa con il servizio di arredamento incluso. I vantaggi che se ne possono trarre sono diversi, a partire da una migliore progettazione degli spazi abitativi. Un servizio di ristrutturazione e arredamento permette di calcolare sin dall’inizio la corretta distribuzione degli spazi e la migliore soluzione di allestimento dei mobili. Di conseguenza è possibile ottenere anche un riepilogo completo e trasparente dei costi dei lavori comprensivi degli elementi d’arredo.

Inoltre, un’impresa che valuta le soluzioni di arredamento a partire dal preventivo di ristrutturazione casa consente un notevole risparmio di tempo. Questo perché con una sola impresa che si occupa di tutte le tipologie di lavori non bisogna confrontarsi con ulteriori ditte specializzate. Ne deriva anche un altro vantaggio, ovvero quello di ottenere uniformità e coerenza secondo i propri gusti e le proprie esigenze in termini di progettazione. Ricorrendo ai servizi di differenti ditte, infatti, il rischio è quello di ottenere un risultato diverso rispetto ai propri desideri a causa delle difficoltà di comunicazione e di comprensione riscontrabili durante il proseguimento dei lavori.

Quale preventivo scegliere?

Come si può osservare, scegliere il preventivo giusto non è semplice perché bisogna considerare una serie di elementi fondamentali prima di prendere una decisione. Per dissolvere ogni incertezza conviene affidarsi a una ditta seria ed esperta, in grado di comprendere ogni esigenza del cliente e realizzare un progetto su misura.

