Porsche 718 Cayman: in arrivo la versione sportiva GT4 RS e non solo

Entro fine anno, la gamma della coupé Porsche 718 Cayman sarà ampliata alla più sportiva declinazione GT4 RS, attualmente impegnata nei test di sviluppo sul circuito tedesco del Nurburgring dopo esser stata utilizzata nei collaudi invernali sulle strade innevate svedesi. Stando alle indiscrezioni, la vettura sarà equipaggiata con il motore a benzina 4.0 Boxer a sei cilindri da 450 CV di potenza, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che al cambio automatico a doppia frizione PDK a sette rapporti.

In vendita sul mercato europeo a non meno di 130.000 euro circa, la nuova Porsche Cayman 718 GT4 RS sarà riconoscibile per l’alettone posteriore dedicato di grandi dimensioni, lo specifico splitter anteriore e le maggiori prese d’aria sulla carrozzeria, tra cui le inconfondibili “Naca” sul cofano anteriore. Inoltre, la dotazione di serie dovrebbe comprendere anche il pacchetto PCCB con i freni a disco in carboceramica. Tuttavia, non è escluso che questa declinazione possa essere accreditata della potenza di 500 CV.

Nel 2024, invece, debutterà la quarta generazione della Porsche 718 Cayman, nota anche come modello 983. La relativa gamma comprenderà anche la nuova 718 Cayman E, ovvero l’inedita configurazione a propulsione elettrica da almeno 400 CV di potenza che, quasi certamente, sarà affiancata dalla spider Porsche 718 Boxster E.