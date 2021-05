Playmag: ospite La Rappresentante di Lista

Il duo “La Rappresentante di Lista” è l’ospite d’onore di questa settima puntata di PlayMag, il magazine di RaiPlay dedicato allo spettacolo e pensato prevalentemente per i millennials.

Disponibile dal 26 maggio on demand, l’attuale episodio contiene l’intervista esclusiva di Livio Beshir alla band, che presenterà il quarto album dal titolo My Mamma, naturale proseguimento dei temi raccontati nel loro precedente lavoro, Go Go Diva: amare, amarsi, costruire ponti, l’incontro con l’altro.

Subito dopo, Livio ci porterà a Tivoli, nel meraviglioso giardino all’italiana di Villa d’Este, per farci scoprire “Fumetti nei Musei” la suggestiva mostra dedicata ai ragazzi, all’interno del Santuario di Ercole Vincitore.

Altri ospiti d’eccezione i Fast Animals and Slow Kids, che presenteranno il nuovo progetto realizzato insieme al rapper Willie Peyote.

Come sempre, l’inviata speciale Nicole Rossi troverà il modo di misurarsi con il suo nuovo ospite. Sui tetti di San Saba a Roma incontrerà il regista esperto di stop-motion Paolo Gaudio.

I divertenti fuori onda di Livio e Nicole chiuderanno, come di consueto, la puntata sulle note della canzone “Tattica” di Fulminacci.

Nella nuova edizione di PlayMag viene presentato lo spettacolo in tutte le sue forme: cinema, serie tv e fiction italiana, musica, fotografia, teatro, moda e molto altro, con ospiti ed interviste in esclusiva. Tutte le puntate integrali, così come le interviste esclusive, sono sempre disponibili online su RaiPlay. La regia è affidata a Matteo Bini.