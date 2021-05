Play Digital: la puntata del 14 maggio su Raiplay

Cos’è l’intelligenza artificiale? E le macchine riusciranno mai a pensare come donne e uomini in carne ed ossa?

Sono questi i temi al centro della quarta puntata di Play Digital, il magazine di RaiPlay condotto da Diletta Parlangeli e dedicato al mondo del digitale.

Disponibile sulla piattaforma digitale della Rai a partire dal 14 maggio, nel nuovo episodio troveremo Andrea Michi, giovane ingegnere italiano di DeepMind (Google) che racconterà le frontiere dell’intelligenza artificiale. E di nuovo si parlerà di rider e di fattorini, cercando di capire cosa accadrebbe se un giorno a consegnarci la cena fosse un robot. Una prima risposta arriva dall’Italia, grazie a YAPE, un veicolo a guida autonoma proprio per le consegne, disegnato nelle aule del Politecnico di Milano e già utilizzato in Giappone per recapitare i pacchi postali. Un primo esempio che permette di toccare con mano un futuro che sta diventando presente.

Infine, la storia della «truffa del codice a sei cifre», che permetterebbe ad hacker malintenzionati di accedere illegalmente agli account WhatsApp di utenti ignari.