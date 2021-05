Play Books: la nuova puntata su Raiplay (dal 27 maggio)

Da New York a Milano passando per Roma. La protagonista indiscussa di romanzi, poesie e graphic novel di questa nuova puntata di Play Books è la città.

Dal 27 maggio si rinnova l’appuntamento con il magazine di RaiPlay dedicato al mondo dell’editoria e alle novità italiane e internazionali più interessanti.

In questa seconda puntata tra stimoli culturali e solitudini inconfessabili Vittorio Castelnuovo e Ilaria Gaspari raccontano di nuove riflessioni urbane. Tra gli ospiti Pier Luigi Celli, che parla del suo legame con Roma, e i “The Jackal”, alle prese con “Personale” una poesia di Tony Hoagland.

La graphic novel ‘Città di vetro’ di David Mazzucchelli, piccolo capolavoro del genio statunitense, è invece al centro della rubrica della puntata.

Inoltre, in viaggio da Roma a Milano per conoscere “Verso” una libreria indipendente, suggestiva e molto particolare.

Spazio anche al cinema, con la visione di alcune scene del film “Hungry Hearts”. Il film, con Alba Rorhwacher e Adam Driver, diretti da Saverio Costanzo, è tratto da un romanzo e disponibile su RaiPlay.

Infine, come sempre, i ragazzi dell’Accademia ASM leggono un incipit molto facile da indovinare

PlayBooks porta su RaiPlay tutto ciò che riguarda il piacere di leggere e scrivere, in un unico contenitore di quindici minuti, con una particolare attenzione per le strade meno conosciute e quelle piccole realtà che rendono la letteratura materia viva e quotidiana.

In ogni puntata è presente un ospite, parte centrale del programma, ed un tema. E per chi volesse approfondire l’intervista di Castelnuovo troverà una sezione, chiamata EXTRA, che contiene tutte le interviste in versione integrale.