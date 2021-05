Piazza Duomo e assembramenti Inter, Minelli: “Effetti tra 10 giorni”

Piazza Duomo a Milano e gli assembramenti dei tifosi per lo scudetto dell’Inter? “Io dico, da interista nostalgico tra l’altro conterraneo di Antonio Conte, che i festeggiamenti ci hanno offerto un assist straordinario per capire, tra 10 giorni, se e come, in regime di vaccinazione nazionale e con numeri importanti di persone all’aperto, dobbiamo considerare l’estate”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzata.

Quello è accaduto a Milano sarà “un banco di prova, un test, un esperimento non previsto e voluto – ipotizza Minelli – che potrà dirci molto di più di mille previsioni da oracoli televisivi. Come dire che la sostenibilità del turismo 2021 potrebbe passare dal Duomo di Milano”.