Pfizer, ‘piano vaccinale non è in discussione’

Per Pfizer “non è in discussione il piano vaccinale”. Lo precisa la stessa azienda farmaceutica, in una nota ufficiale. Pfizer “si limita a riportare quanto emerso dagli studi registrativi. Le raccomandazioni sui regimi di dosaggio alternativi sono di competenza delle autorità sanitarie – sottolinea – e possono includere raccomandazioni dovute a principi di salute pubblica”.

“Come azienda biofarmaceutica che lavora in un settore altamente regolamentato, la nostra posizione è supportata dal riassunto delle caratteristiche di prodotto e dall’indicazione concordata con le autorità regolatorie sulla base dei dati del nostro studio di fase 3 effettuato con 2 dosi a 21 giorni di distanza”, prosegue Pfizer. “Rimaniamo impegnati nel nostro dialogo continuo con le autorità sanitarie e i Governi, e nei nostri continui sforzi di condivisione dei dati per contribuire a informare qualsiasi decisione di salute pubblica volta a sconfiggere questa devastante pandemia”.