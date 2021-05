Peugeot 3008: nel 2023 la terza generazione

Nel corso dell’autunno del 2023 debutterà la terza generazione della Peugeot 3008, al momento nota come modello P64 che rappresenta la sigla alfanumerica del relativo progetto. La nuova SUV compatta della Casa del Leone raggiungerà la lunghezza di circa 450 centimetri, grazie anche alla nuova piattaforma modulare STLA Medium di Stellantis che rappresenterà l’evoluzione dell’attuale EMP2.

La gamma della nuova Peugeot 3008 comprenderà il motore a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri con la tecnologia Mild Hybrid da 48V e il cambio automatico e-DCT a doppia frizione, la versione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 180 CV e 225 CV di potenza complessiva, nonché l’altra declinazione Hybrid4 a propulsione ibrida Plug-In da 300 CV di potenza complessiva con la trazione integrale elettrica. Tuttavia, la principale novità sarà rappresentata dall’inedita e-3008 a propulsione elettrica da circa 400 km di autonomia massima, mentre la motorizzazione diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza potrebbe non essere più riproposta.

Tra le altre novità per la terza generazione della SUV compatta Peugeot 3008 figurerà anche l’aggiornato sistema Peugeot i-Cockpit dotato di Head-Up Display a realtà aumentata, più il dispositivo a guida autonoma di Livello 3. Per quanto riguarda le derivazioni sul tema, la vettura sarà poi affiancata dalla nuova Peugeot 5008 a sette posti – al momento nota come modello P74 – e forse anche dall’inedita SUV coupé Peugeot 4008.