Pavone disturba la conferenza stampa, siparietto di Draghi

Ha ‘cantato’ per tutta la giornata, interrompendo il premier Mario Draghi per ben tre volte in conferenza stampa. E, alla fine, il pavone è diventato protagonista di un divertente siparietto nel corso del Social Summit Ue. “Eh, questo pavone ci accompagna…”, dice il presidente del Consiglio italiano all’ennesimo verso dell’uccello. “Ora risponde anche alle domande”, afferma ancora, divertito alla seconda interruzione e prima che possa replicare a una domanda della stampa. Poi il saluto finale, con Draghi che all’annuncio della chiusura della conferenza dice sorridendo: “Sentiamo se il pavone dice qualcosa…”.