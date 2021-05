Palinuro, cade in un dirupo e finisce in mare: morta bimba di 4 anni

Cade in un dirupo e finisce in mare a Palinuro nel salernitano, muore una bambina. La piccola, una tedesca di 4 anni, si trovava con i genitori a fare un’escursione fra alcuni sentieri senza la presenza di una guida. Il corpo della bimba è stato recuperato in mare da una motovedetta della Capitaneria di porto. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Sapri.