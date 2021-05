OneRepublic: il nuovo singolo Run

I OneRepublic hanno pubblicato il nuovo singolo “Run”.

Il brano, disponibile in tutte le piattaforme digitali, è stato scritto e prodotto da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry e John Nathaniel.

Insieme al singolo la band, capitanata da Ryan Tedder, ha pubblicato anche il video, diretto da Tomás Whitmore.

Il video di Run (Onerepublic)

“Run” farà parte del prossimo álbum dei ONEREPUBLIC, il quarto della loro carriera, che si intitolerà “HUMAN”. L’album è già disponibile per il preorder https://smarturl.it/Human1R.

Human includerà anche i singoli già usciti “Rescue Me” e “Better Days” (oro in Italia), certificati RIAA Gold, “Somebody To Love”, “Wanted” e “Didn’t I”, che insieme hanno totalizzato 1.75 miliardi di stream globali.