Nuova BMW Serie 2 Coupé: in arrivo la seconda generazione

Nel corso della prossima estate sarà svelata la nuova BMW Serie 2 Coupé, ovvero la seconda generazione della sportiva compatta del costruttore bavarese, nota anche come modello G42. Grazie alla piattaforma modulare CLAR condivisa con la nuova Z4 Roadster, sarà confermata la trazione posteriore per garantire maggiore sportività, in ossequio alla tradizione del brand tedesco.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la gamma della nuova BMW Serie 2 Coupé comprenderà le versioni a benzina 220i e 230i con il motore 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri da 190 CV e 260 CV di potenza, affiancato dal propulsore diesel 2.0d TwinPower Turbo di pari frazionamento da 200 CV di potenza per la declinazione 220d. Il top di gamma sarà rappresentato dalla sportiva configurazione M240i con l’unità a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 350 CV di potenza, nonché dalla versione ancora più sportiva ed inedita M245i da 380 CV di potenza con il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti e la trazione integrale xDrive. Inoltre, tutte le declinazioni saranno dotate della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Tuttavia, la sportività della compatta BMW Serie 2 Coupé sarà espressa al massimo livello dalla nuova M2 modello G87, in arrivo nel 2023 nella configurazione da 420 CV di potenza con il cambio manuale a sei marce. Successivamente, la relativa gamma sarà ampliata alla M2 Competition da 450 CV di potenza. Per quanto riguarda la cabriolet Serie 2 Cabrio, questa variante non ha ancora ricevuto l’ok alla produzione per la seconda generazione.