Nuoto, Europei 2021: Pilato e Panziera si tingono d’oro

Ancora due medaglie d’oro per l’Italia agli Europei di nuoto di Budapest 2021. A 24 ore dal record del mondo frantumato, l’azzurra Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro nei 50 rana. La 16enne tarantina ha dominato la finale conquistando il suo primo titolo continentale con il tempo di 29.35, a soli 5 centesimi dal primato stabilito ieri. Secondo posto per la finlandese Ida Hulkko (30.19), e terzo per la russa Yuliya Efimova (30.22). L’altra azzurra, Arianna Castiglioni, chiude al sesto posto in 30″35.

Oro anche per Margherita Panziera nei 200 dorso. La 25enne trevigiana chiude con il tempo di 2.06.08 davanti alla britannica Wild argento in 2.07.74 e all’ungherese Katalin Burián, bronzo in 2.07.87.

Azzurri favolosi anche nei 400 misti con Alberto Razzetti che conquista la medaglia d’argento con il tempo di 4.11.17 alle spalle del 17enne Ilya Borodin che ha chiuso con il tempo di 4.10.02. Bronzo al britannico Max Litchfield in 4.11.56. L’altro azzurro Pier Andrea Matteazzi chiude in quinta posizione in 4.12.79.