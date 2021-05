NonCiFermaNessuno, Luca Abete ascolta gli studenti della Parthenope

#NonCiFermaNessuno, Luca Abete sfida le distanze del Covid per ascoltare gli studenti della Parthenope: “Le emergenze croniche di questa terra non siano un ostacolo ai vostri sogni”

Giovedì 20 maggio ci sarà la nona tappa del digital talk. Ospite d’eccezione: Maria Falcone

“#NonCiFermaNessuno è un grido di speranza che nella mia terra, la Campania, acquista un valore ancor più forte. Credo sia importante parlare ai ragazzi di coraggio, determinazione e di prospettive da percorrere per realizzare i propri sogni, urlando #noncifermanessuno.”



Così Luca Abete, ideatore della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, annunciando la nona tappa del tour motivazionale all’Università degli Studi di Napoli Parthenope. L’appuntamento è per giovedì 20 maggio, dalle ore 10.30.

NonCiFermaNessuno Italia Talk è un attesissimo digital show in streaming interamente dedicato agli studenti universitari e delle scuole superiori. Un tour ideato dall’inviato di Striscia La Notizia nel 2014 e che da allora percorre tutta Italia alla ricerca di storie di coraggio e di positività. Il tour 2021 è caratterizzato da dieci tappe che ripercorrono in modalità online tutto lo Stivale, comprese le isole. Un viaggio lungo tre mesi, da marzo a maggio. La chiusura dell’evento avverrà il 25 maggio a Roma.

Una campagna sociale che parla di coraggio, motivazione ma anche di opportunità, di solidarietà ed ecosostenibilità “veri pilastri – precisa Luca – del mondo post Covid”. Durante l’evento saranno presentate interessanti opportunità di formazione dirette agli studenti d’intesa con i partners dell’evento.

Il format, prodotto da LAB Production, vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica e il Patrocinio morale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui).

Anche a Napoli sarà assegnato il Premio #NonCiFermaNessuno, un riconoscimento, su indicazione dell’ateneo, ad uno studente legato ad una storia di resilienza, positività e coraggio.

Presenzierà all’evento il rettore, Alberto Carotenuto. Ospite di questa tappa sarà Maria Falcone, sorella del giudice. “Credo fortemente nei valori dell’antimafia – spiega Abete – e, poichè, il 23 maggio sarà l’anniversario dell’assassinio di Giovanni Falcone, credo possa essere importante ricordare il valore della sua integrità morale e il suo amore per la giustizia a tanti ragazzi che nel 1992 non erano ancora nati”.

Per partecipare all’evento basta collegarsi il 10 maggio alle ore 10:30 al link www.noncifermanessuno.org/napoli-talk e seguire la diretta.