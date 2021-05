“Nomadi digitali”: l’ultima moda degli imprenditori italiani in Albania

Dall’Albania all’Italia. E viceversa. Egli Haxhiraj, 35 anni, avvocato, è uno dei primi ad aver creduto negli imprenditori italiani oltre l’Adriatico. Lui li ha definiti, sin da subito, “nomadi digitali”.

La storia di Egli Haxhairaj è molto ricca, piena di retroscena. Andiamo per gradi. L’avvocato albanese, adottato professionalmente in Italia, riavvolge il nastro. “Ho studiato a Parma, mi sono laureato in Giurisprudenza in Italia. Un periodo difficile, molto studio. Mi sono impegnato molto per finire gli esami in regola”, racconta. “Alla fine in 5 anni mi sono laureato in tempo e nel 2008 era iniziata la crisi economica. Quindi difficile il posizionamento nel mondo del lavoro”.

Oggi, a distanza di anni, “Era difficile, in quel periodo, fare l’avvocato in Italia. Il mio sogno era fare questo mestiere. Ma adesso aiuto molti imprenditori italiani ad investire in Albania”. Ma grazie a Facebook arriva l’intuizione. “Vedevo molti amici albanesi, avvocati come me, che invece avevano iniziato la carriera forense. Non pensavo che l’Albania, che avevo lasciato da anni, desse così tante opportunità”.

Insomma, un Paese totalmente diverso da quello che immaginiamo, come la storia negli anni Novanta ci ha consegnato. “Ho visto una nazione diversa. Sono ritornato lì e sono stato assunto in 24 ore in Albania. Il costo della vita era più basse, le tasse pure. Per me è stato un posto ideale per iniziare la carriera forense”, continua Egli. Il suo è stato un percorso più semplice che gli ha dato un vantaggio competitivo. “In poco tempo sono diventato un coordinatore dello studio ed ho aiutato le imprese di tutto il mondo ad investire in Albania”, continua.

L’indole di Egli, però, è imprenditoriale. Così, corona il sogno e nasce “Fare impresa”: uno studio dedicato agli italiani che investono in Albania. “Da un cliente siamo arrivati pian piano a molti altri. Ed è nato il mio studio con 361 aziende italiane che hanno investito in Albania”, conclude. Il suo studio oggi è un punto di riferimento per molti italiani che vogliono investire in Albania.