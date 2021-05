MSI annuncia la promozione Z590 e B560 – Verso l’Infinito e Oltre

TAIPEI, 3 maggio 2021 /PRNewswire/ — Goditi un fantastico viaggio nell’universo gaming con MSI. Dalle opzioni di altissimo livello, pronte per gli overclock aggressivi in grado di stabilire record mondiali, alle soluzioni più economiche che affronteranno il gioco e la creazione di contenuti senza il minimo sforzo. Potenzia l’hardware del tuo computer per un’esperienza senza compromessi.

Oggi, MSI ha annunciato una nuova promozione commerciale, “To Infinity and Beyond”. Acquistando una scheda madre MSI serie Z590 o B560 si riceverà in premio un bonus cashback per un importo massimo di 65 EUR. Potrai inoltre aumentare l’importo di cashback acquistando un Combo Duo con il dissipatore a liquido Core Liquid serie K o serie R e un processore Intel Core di 10° o 11° generazione. Per maggiori informazioni, visita la pagina: https://it.msi.com/Promotion/to-infinity-and-beyond-cashback-2021.

Tutte le schede madri della serie MSI Intel 500 con processori Intel Core di 11ª generazione supportano la tecnologia PCIe 4.0 e tutte le schede madri Wi-Fi Z590 dispongono di almeno una connettività LAN 2.5G e della più recente soluzione Wi-Fi 6E che si estende fino alla banda 6 GHz offrendo un’eccezionale esperienza online durante streaming, gioco e quando si lavora da casa. Per offrire una migliore esperienza di gioco, tutte le schede madri MSI sono progettate con un PCB di livello server grade. Come dice lo slogan MSI, “Costruite per i giocatori e i creatori”. MSI mantiene le promesse.

La promozione è valida dalle 00:01 (ora locale) del 3 maggio 2021 alle 23:59 (ora locale) del 31 maggio 2021. Dopo aver acquistato un prodotto incluso nella promozione, i consumatori devono visitare il sito web della promozione per elaborare la procedura di rimborso.

Per il rimborso del Combo Duo, è necessario acquistare presso i partner MSI aderenti, in un’unica transazione, la combinazione specifica costituita da una nuova scheda madre MSI Z590 o B560 tra quelle incluse nella promozione con un nuovo dissipatore a liquido della serie K o R, o con una nuova CPU di 10a o 11a generazione tra quelli inclusi nella promozione.

MSI Gaming: https://it.msi.com/ MSI Facebook: https://www.facebook.com/MSIGamingItaly MSI Instagram: https://www.instagram.com/msigaming_italy/?hl=it MSI YouTube: https://www.youtube.com/user/msicomputeritalia/featured



Iscriviti a MSI RSS feed su https://www.msi.com/rss per ricevere notizie in tempo reale e ulteriori informazioni sui prodotti.

Informazioni su MSI

In qualità di marchio leader a livello mondiale nel settore del gaming, MSI è il nome più affidabile nei giochi e negli eSport. Manteniamo i nostri principi di innovazione nel campo del design, della ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione tecnologica. Integrando le prestazioni estreme più ambite dei giocatori, la grafica realistica, il suono autentico, il controllo preciso e le funzioni di streaming ininterrotto nelle sue piattaforme di gioco, MSI permette ai giocatori di liberarsi da tediosi tentativi ed errori e spinge le prestazioni di gioco oltre i limiti. La determinazione nel superare i risultati ottenuti in passato ha reso MSI un vero brand per il gaming il cui spirito di gioco permea tutto il settore! Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito https://www.msi.com/



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1499854/MSI_announced_a_commercial_promotion___To_Infinity_Beyond.jpg