MotoGp, Quartararo pole a Jerez e Rossi lontanissimo

Fabio Quartararo in pole nella classe MotoGp dep Gp di Spagna. A Jerez, il francese della Yamaha ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche girando in 1’36”755. Secondo tempo per la Yamaha di Franco Morbidelli (1’36”812), seguito dalle Ducati dell’australiano Jack Miller (1’36″860) e di Francesco Bagnaia (1’36”960). Lo spagnolo Marc Marquez, protagonista di una rovinosa caduta nelle libere, con la sua Honda ha ottenuto il 14esimo tempo. Solo 17esimo Valentino Rossi con la Petronas Yamaha.