Morto Peter Del Monte, il regista aveva 77 anni

Il regista Peter Del Monte è morto questa mattina a Roma, aveva 77 anni. Lo hanno annunciato la compagna Marina e la figlia Emilia. Il regista e sceneggiatore, malato da tempo, era ricoverato in una clinica romana.

Statunitense, naturalizzato italiano, Del Monte nacque a San Francisco il 29 luglio 1943. Si era laureato in Lettere a Roma con una tesi sull’estetica cinematografica. Aveva poi frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia sotto la direzione di Roberto Rossellini. Nel 1975 l’esordio dietro la macchina da presa con Irene Irene, interpretato da Alain Cuny e Olimpia Carlisi: grazie al primo dei suoi tanti ritratti femminili, Del Monte ottenne la candidatura al Nastro d’Argento come miglior regista esordiente.

Nel 1980 aveva ricevuto una menzione speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia con L’altra donna. Un anno dopo tornò in laguna con Piso pisello, che gli valse il Premio Unicef. Nel 1982 fu in concorso al Festival di Cannes con Invito al viaggio.

Nel 1985 vinse un Nastro d’Argento per il miglior soggetto per Piccoli fuochi, film con Valeria Golino che fu presentato in molti festival internazionale. Nel 1987 realizzò Giulia e Giulia, con un cast all star (Kathleen Turner, Gabriel Byrne, Sting), celebre per essere stato il primo film di fiction al mondo girato con la videocamera Sony HDVS, un sistema analogico ad alta definizione, avvalendosi del contributo di Giuseppe Rotunno come direttore della fotografia.

Nel 1989 fu la volta di Étoile con Jennifer Connelly e Charles Durning, un anno dopo di Tracce di vita amorosa con Walter Chiari, Laura Morante e Massimo Dapporto.

Nel 1996 diresse quello che è forse il suo miglior film, Compagna di viaggio, con Asia Argento e Michel Piccoli: per questo originale incontro tra un anziano smemorato e una ragazza fragile, Del Monte fu candidato a due Nastri come miglior regista e miglior sceneggiatore (con Gloria Malatesta e Claudia Sbarigia) e vinse la Grolla d’Oro per la miglior regia e il Globo d’Oro come miglior film dell’anno.

Nel 1998 ricevette il Premio Sergio Leone al Festival di Annecy per La ballata dei lavavetri. Tornò a dirigere l’ex compagna e musa Golino in Controvento (2001), accanto a Margherita Buy. I suoi ultimi film sono Nelle tue mani (2007) e Nessuno mi pettina bene come il vento (2014).