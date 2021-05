Morta Isabella De Bernardi di ‘Un sacco bello’, la ragazza hippy di Verdone

E’ morta a 57 anni Isabella De Bernardi, la ragazza hippy di Carlo Verdone in ‘Un sacco bello’. A darne notizie è l’attore e regista romano che in un video su Facebook dice: “Mi sono un po’ stancato di fare necrologi. E’ da un po’ di tempo che stiamo perdendo persone che conosciamo, a cui vogliamo bene. Oggi mi hanno avvertito che Isabella De Bernardi, la Fiorenza di ‘Un sacco bello’, purtroppo non c’è più. E’ andata via per un male incurabile”. “Resterà per sempre per me una cara amica, un’attrice che mi ha esaltato una sequenza importante, una persona spiritosa – ha detto ancora Verdone – che resterà sempre nell’immaginario collettivo con quella battuta ‘Attento fascio, che io a mio padre jo già sputato in faccia”. “Riposa in pace Isabella – ha concluso – ti mando un bacio grande da qui”.

Figlia dello sceneggiatore Piero De Bernardo, esordì al cinema proprio con Carlo Verdone. Sotto la guida dello stesso regista fece delle apparizioni in Borotalco (1982) e Il bambino e il poliziotto (1989). In contemporanea recitò al fianco di Alberto Sordi ne Il Marchese del Grillo (1981) e Io so che tu sai che io so (1982).