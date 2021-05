Morrison: il film di Zampaglione è già un successo

Morrison: il film di Federico Zampaglione è già un successo in un contesto storico in cui si riaprono i cinema.

Una pellicola con un ottimo indice di gradimento, che arriva in un momento particolare per le sale cinematografiche, in cui si intravede uno spiraglio di luce.

Nonostante le giornate di sole e mare, la gente intimorita dal Coronavirus, titoli premiati agli Oscar proiettati nei cinema, Morrison rappresenta una piacevolissima nota lieta a pochi giorni dalla sua uscita.

Il film di Zampaglione entra nella top ten degli incassi cinematografici, piazzandosi in nona posizione.

Una pellicola che nasce in un periodo nero. Il cantante-regista ha scommesso su un cast inedito, con volti nuovi e sconosciuti al grande pubblico.

Cast che annovera: Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli, Giglia Marra, Riccardo De Filippis, Adamo Dionisi, Gabriele Sorrentino, Stefano Ambrogi.

Una grande scommessa ma anche un’importante vittoria per Zampaglione che torna dietro la macchina da presa dopo dieci anni di assenza e con un genere che si differenzia dai suoi precedenti lavori e generi, vedi thriller e horror.

Morrison, piace e convince. Dopo il cinema, il film sarà protagonista nelle arene estive e subito dopo anche in tv, su Sky e Amazon Prime Video.