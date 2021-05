Monaco, Leclerc ko: Ferrari non corre Gp a Montecarlo

Charles Leclerc costretto a rinunciare al Gp di Monaco. Il pilota della Ferrari, che ieri ha conquistato la pole position nelle qualifiche, non può schierarsi sulla griglia e deve rinunciare al Gp del Principato. Ieri, nell’ultima manche delle prove ufficiali, Leclerc ha urtato le barriere. I primi controlli avevano escluso danni al cambio. Poco prima del semaforo verde, il ritiro. “Charles non prenderà il via a causa di un problema con il semiasse sinistro, impossibile risolvere in tempo per l’inizio della gara”, rende noto la Ferrari dal proprio profilo Twitter.