Modulo full-function per il settore automobilistico A590 5G+C-V2X di Neoway Technology è uscito ufficialmente

SHENZHEN, Cina, 11 maggio 2021 /PRNewswire/ — Il 7 maggio 2021, in occasione della fiera dedicata alle attività post-vendita e tuning per il settore automobilistico, Neoway Technology (Shanghai: 688159) ha presentato ufficialmente il modulo full-function per il settore automobilistico A590 5G+C-V2X. Ciò va ad arricchire ulteriormente i prodotti della serie 5G di Neoway Technology e aiuta il settore dei veicoli smart connessi ad accelerare l’ingresso nell’era del 5G.

“Grazie ai vantaggi offerti in termini di banda larga e bassa latenza, uniti alla tecnologia di comunicazione diretta PC5 del C-V2X, la tecnologia 5G può implementare in modo collaborativo interessanti scenari di smart driving come V2V, V2I, V2P e V2N, fornendo ai conducenti un’esperienza di mobilità intelligente ottimale” ha dichiarato Felix, Vice Presidente di Neoway technology.

Il modulo full-function per il settore automobilistico A590 5G+C-V2X di Neoway Technology offre prestazioni eccezionali in termini di prodotto, stabilità e affidabilità delle comunicazioni, dimensioni dei moduli cellulari e molti altri aspetti.

Soluzione destinata al settore automobilistico: A590 è sviluppato sulla base del chip Qualcomm per il settore automobilistico SA515M. Si tratta di un vero modulo di livello automobilistico, conforme agli standard IATF 16949 e ACE-Q100 e in grado di operare nell’intervallo da -40 °C a +85 °C.

Dimensioni ridotte, funzioni potenti: A590 occupa appena 52 mm × 52 mm, ma vanta funzioni molto potenti. Supporta completamente 5G, C-V2X, eCall, dual SIM active (DSDA) e GNSS multi-satellite multi-frequenza. È in grado di soddisfare le esigenze di prodotti con requisiti di dimensioni elevate, come le antenne intelligenti Shark Fin.

Localizzazione di alta precisione: A590 supporta una gamma completa di sistemi di localizzazione come GPS e BDS. Può implementare una localizzazione di alta precisione utilizzando RTK e QDR, indipendentemente dall’ubicazione in spazi aperti o in contesti specifici come gallerie e ambienti seminterrati.

DSDA: A590 supporta il funzionamento simultaneo di due schede e può mantenere i servizi dati di due operatori contemporaneamente online. Ciò riduce in modo esponenziale le zone cieche della copertura di rete, garantisce una buona velocità di collegamento e migliora la sicurezza della guida intelligente. Utilizzando un meccanismo unico di aggregazione/bilanciamento della larghezza di banda e un algoritmo di previsione della qualità del collegamento, A590 può garantire la qualità dei dati dei servizi ad alta priorità, implementando comunicazioni wireless più stabili e un’esperienza di guida più sicura.

Elevata sicurezza: A590 fornisce una combinazione perfetta di soluzioni di sicurezza hardware e software per aspetti quali la sicurezza di avvio, dei sistemi e delle comunicazioni.

A590 può essere utilizzato in una varietà di scenari di veicoli smart connessi come T-BOX, antenna smart, OBU, RSU, cruscotto smart e controllo centralizzato del veicolo, fornendo un solido supporto per la guida sicura dei veicoli smart e persino per la guida autonoma.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.neoway.com.