Migranti, padre Zanotelli: “Basta con scandalosi crimini di Stato”

Basta con gli “scandalosi crimini di Stato”. Padre Alex Zanotelli, a nome del ‘Digiuno di giustizia’ annuncia per il 5 maggio il sit -in dalle 15 alle 18, in Piazza Montecitorio a Roma, davanti al Parlamento, “per esprimere la dimensione politica del Digiuno di giustizia, portato avanti da tre anni, una volta al mese, e il Digiuno a staffetta promosso dal Cantiere della Casa Comune”. Il missionario insieme al ‘Digiuno di giustizia’ chiede all’Europa di riportare in mare un’operazione tipo ‘Mare nostrum’.

“Mai come in questo momento – dice all’Adnkronos il missionario comboniano-c’è bisogno di alzare la voce, di gridare la nostra indignazione per quanto sta avvenendo nel Mediterraneo dove , tra il 21 e il 22 aprile, sono naufragati due barconi: uno con 130 migranti, l’altro con 40. Tutte le autorità libiche, italiane, maltesi e della Ue erano state avvertite già dal 20 aprile, ma nessuno ha voluto aiutarli. Abbiamo lasciato annegare 170 persone, li abbiamo condannati a morte. ‘E’ una vergogna!’ – ha detto Papa Francesco”.

“Tutto questo – ricorda padre Zanotelli- avviene dopo la visita del Presidente Draghi a Tripoli che ha avuto il cinismo di congratularsi con il governo libico per i ‘salvataggi’ dei migranti in mare! E dopo la visita della ministra degli Interni, Lamorgese che ha chiesto alle autorità libiche il ‘rispetto dei diritti umani’. Quali diritti? Quelli della Guardia Costiera libica, da noi finanziata, che cattura i migranti in fuga dall’inferno per riportarli nei lager libici dove sono sistematicamente torturati? Nel 2020 ne ha riportati in Libia ben 11.000”.

Da qui il duro j’accuse: “Siamo davanti a veri e propri crimini di Stato che gridano giustizia al cospetto di Dio e degli uomini (Corte di Giustizia Internazionale). Tutto questo nel Mediterraneo sta avvenendo senza alcuna missione di soccorso da parte dell’Unione Europea (è obbligata a farlo, per il diritto del mare!). Non solo, ma è altrettanto grave che la Ministra degli Interni Lamorgese blocchi le navi salva-vite delle Ong nei porti italiani per futili ragioni, mentre i migranti affogano in mare”.

Per questo, il Digiuno di giustizia chiede “all’Europa che metta in mare subito un’operazione tipo ‘Mare Nostrum’ e di smetterla con la politica razzista di ‘esternalizzare le frontiere’; al Governo italiano di non sostenere la Guardia Costiera libica dove si annidano criminali e trafficanti di esseri umani; al Parlamento italiano perché si rifiuti di rifinanziare la Guardia Costiera libica; alla Ministra degli Interni perché non blocchi nei porti, per futili ragioni, le navi salva-vite, mentre i migranti affogano in mare e di sospendere i respingimenti dei migranti che arrivano a Trieste”.

“Davanti a questo scenario facciamo nostra la recente dichiarazione dell’arcivescovo di Palermo Lorefice: ‘Di fronte all’ingiustizia sistemica, noi europei , invece di sentire l’obbligo di un risarcimento, chiudiamo le frontiere del nostro benessere grondante del sangue dei poveri, per impedire ad altri il diritto ad un’esistenza che non sia svuotata della sua stessa dignità. Tutto questo è scandaloso. Il tempo è finito. Svegliamoci!'”.