Mercato Smartphone Italia 2021: i dati del primo trimestre vedono Samsung stabile in vetta alla classifica. Questo secondo i dati elaborati da Canalys.

Il colosso coreano detiene il 38% di mercato con una crescita annuale del 19%.

Seconda posizione, invece per Xiaomi. Il brand cinese, in salita, detiene il 25% della quota mercato con una crescita del 91%. Xiaomi si attesta ormai una sicurezza in un mercato che si sta ridisegnando alla velocità del 5G.

In discesa Apple, con una quota mercato dell’11% in questo primo trimestre del 2021. Nonostante la retrocessione sul gradino più basso del podio, il marchio della mela ottiene una crescita del 154%.

Un punto percentuale in meno di quota mercato per Oppo, che sale al 10% di quota mercato e un +205% di crescita rispetto allo stesso periodo del 2020.

In quinta posizione, invece, troviamo TCL con il 3% di quota mercato.

Numeri più o meno in linea con i dati di mercato dell’Europa Occidentale. Più ampio il margine di vantaggio di Samsung, mentre si invertono le posizioni del podio, con Apple che ha la meglio (24%) rispetto a Xiaomi (5%).

Invariata la quarta posizione di Oppo, mentre in quinta posizione troviamo Huawei, con un 3% di quota mercato e una perdita di ben l’80%. Il brand cinese, come già visto, non figura nella top 5 italiana.