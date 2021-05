Meloni: “Bertolaso e Albertini? Ottimi candidati, nessun veto”

In queste ore “sto sentendo Albertini e Bertolaso, ho sempre detto che da parte di Fratelli d’Italia non c’erano veti su nessuno, semplicemente noi vogliamo vincere, quindi ci siamo presi il tempo necessario per fare tutte le valutazioni del caso”. Lo dice Giorgia Meloni, intervistata dall’AdnKronos, sul tema delle candidature per le prossime comunali, a partire da Roma e Milano.

“Allo stato attuale ritengo che Albertini a Milano e Bertolaso a Roma siano delle ottime candidature sul tavolo, si tratta di capire se loro sono disponibili, noi – ricorda – abbiamo proposto che nella prossima riunione dei vertici della coalizione loro vengano, così se ne possa parlare insieme, le cose si discutono nelle sedi opportune e poi sulla stampa”.

“Fdi al tavolo, mercoledì scorso, ha detto ‘noi siamo pronti per partire, per fare la campagna elettorale, non ci sono veti’, speriamo dunque che la prossima settimana si possa definire”, conclude Meloni.