Un nuovo, entusiasmante trailer diffuso da Marvel in queste ore ha mostrato una valanga di novità relative alla Fase 4 dell’universo cinematografico della Casa delle Idee.

In particolare, la lista dei prossimi film include anche i titoli dei sequel di Black Panther e Captain Marvel – Black Panther: Wakanda Forever e The Marvels -, assieme ai primi fotogrammi di The Eternals.

Ma non è tutto. Ci sono anche le date di uscita dei film in USA, a parte quella dei Fantastici Quattro.

La lista dei nuovi film in arrivo da Marvel

Ecco la lista completa dei titoli presenti nel trailer della Fase 4 dell’MCU:

Black Widow – 9 luglio 2021

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli – 3 settembre 2021

The Eternals – 5 novembre 2021

Spider-Man: No Way Home – 17 dicembre 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 25 marzo 2022

Thor: Love and Thunder – 6 maggio 2022

Black Panther: Wakanda Forever – 8 luglio 2022

The Marvels – 11 novembre 2022

Ant-Man and the Wasp Quantumania – 17 febbraio 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5 maggio 2023

Fantastic Four – ND

Ecco il trailer in questione:

Wakanda Forever, The Marvels e The Eternals

Come detto, le due informazioni più succose riguardano Black Panther: Wakanda Forever e The Marvels.

Il primo film in uscita luglio arriverà dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, ovvero l’attore protagonista del primo lungometraggio su Pantera Nera.

Il regista, Ryan Cogler, ha scelto di non sostituire Boseman con un altro attore, rimaneggiando il copione in modo da omaggiarlo e allo stesso tempo esplorare Wakanda e i personaggi visto nel primo film.

Riguardo a The Marvels, invece, sappiamo che Brie Larson tornerà a rivestire ruolo di protagonista, assieme a Teyonah Harris nel ruolo di Monica Rambeau (già vista in WandaVision). Nel film vedremo anche Iman Vellani nei panni dell’eroina teenager Ms. Marvel.

Nel trailer, che di fatto celebra il “ritorno al cinema” dopo la pandemia, vediamo anche i primi fotogrammi di The Eternals: nel film diretto da Cloé Zhao, che ha appena vinto un Oscar per Nomadland, vedremo la storia degli Eterni, ovvero una razza di esseri immortali che hanno abitato la Terra e ne hanno plasmato storia e civiltà.

Nei pochi fotogrammi dedicati al film, vediamo rapidi scorci di alcune delle star più importanti, tra cui Salma Hayek (Ajak) a cavallo, Kumail Nanjiani (Kingo) nel deserto e Richard Madden (Ikaris) a guidare la squadra.

Il nuovo team di eroi Marvel. Credits: Marvel Studios.

Il momento più importante del teaser è sicuramente di Angelina Jolie (Thena), che brandisce una spada fatta di luce.

La temibile Thena di Angelina Jolie. Credits: Marvel Studios

Insomma, con il nuovo trailer Marvel intende far tornare ai suoi fan la voglia di cinema.

Ci è riuscita?