Marco Quintili per il 1 maggio presenta la frittatina di pasta con la porchetta

Il pubblico della Pizzeria IQuintili da tempo lamentava l’assenza della porchetta d’Ariccia, uno dei veri must della cultura enogastronomica romana.

Dal menù e finalmente il maestro Marco Quintili ha tirato fuori dal cilindro l’ennesima super ricetta: una frittatina di pasta con porchetta d’ariccia, provola campana e patate.

“Da tempo cercavo il modo migliore per inserire il gusto della porchetta nel mio menù senza perdere la leggerezza che da sempre contraddistingue i miei piatt. Durante questa settimana ho pensato che mai nessuno ha abbinato la porchetta alla pasta, per questo ho voluto osare e devo dire che il pubblico resterà sorpreso di scoprire come questo piatto si fonda alla perfezione con la provola e le patate”, ha dichiarato il tecnico del Molino Magri. Per festeggiare il 1 maggio il maestro Marco Quintili ha deciso di condividere la ricetta per poterla realizzare anche a casa.

Marco Quintili, titolare della Pizzeria IQuintili, è diventato ormai a Roma un punto di riferimento per il settore pizza con i due locali a Tor Bella Monaca e Furio Camillo.

La ricetta per 4 persone

Gli ingredienti:

Bucatini 500 grammi

Latte 1.5 litri

Farina 250 grammi

Burro 250 grammi

Sale 70 grammi

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Patate gialle

Porchetta

Provola di agerola

Parmigiano

Preparazione:

Mettere l’acqua sul fuoco e nel frattempo preparare la besciamella iniziando con lo sciogliere il burro 250g. e scaldare in un’altra pentola 1,5 litri di latte, sciolto il burro aggiungere piano piano 250g. di farina, noi utilizziamo MolinoMagri.

Infine unire il tutto e aggiungere, noce moscata, sale (35g.) e pepe. Iniziando poi a girare con una frusta e “buttare” giù 500g. di pasta con una cottura ardente circa di 7 minuti.

Finito il tutto stendere la besciamella su un banco freddo e unire la pasta, aggiungere il parmigiano, porchetta e patate. Mescolare il tutto e mettere in abbattitore per 15 minuti togliere e unire la provola e lasciar riposare per 2 ore in frigo dopodiché formare la frittatina con uno stampo circolare.