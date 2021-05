Marchetti Tech partecipa al forum globale di industria e innovazione del settore

Il prossimo 30 giugno la Marchetti Tech presenterà le nuove vernici ed applicativi al Graphene della linea Grafy-Car e Grafy-motor nel corso del Motorsport Next.

L’industria del motorsport riscalda i motori in vista di Motorsport Next – Industry Innovation and Technology Transfer Global Forum. L’evento fa parte e apre il Motor Valley Fest 2021, che si svolgerà dal 1 al 4 luglio 2021. L’evento fa parte dell’accordo per la realizzazione di un progetto speciale, firmato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ITA – Italian Trade Agency, Regione Emilia-Romagna a sostegno dell’eccellenza del “Made in Italy”, con particolare focus sull’industria automobilistica.

L’evento digitale, al suo debutto il 30 giugno 2021 e co-organizzato da ANFIA-Motorsport e Autopromotec, ha lo scopo di promuovere l’incontro tra le più importanti aziende italiane legate all’industria del motorsport e attori nazionali e internazionali di settori tecnologicamente correlati . L’idea per la prima edizione del Motorsport Next – Industry Innovation and Technology Transfer Global Forum è stata sviluppata per dare forma a un potente messaggio di forza e pianificazione per l’intero settore del motorsport. Tra le aziende italiane dal respiro internazionale presenti figura anche la Marchetti Tech, che sarà lieta di ascoltare le varie sfide del settore e nello stesso tempo di condividere gli applicativi al Graphene della linea Grafi-Car e Grafy-motor che tanto successo hanno avuto nelle ultime settimane sui media italiani ed internazionali.

La manifestazione è stata ideata per favorire l’incontro tre le più importanti aziende italiane legate al motorsport e gli attori, nazionali e internazionali, dei settori tecnologicamente più affini. L’obiettivo degli organizzatori è facilitare le attività di networking tra gli operatori, così da creare nuove opportunità di business. L’evento verrà trasmesso su una piattaforma web che sfrutta tecnologie di conferencing digitale. In questo modo, pubblico e aziende partecipanti potranno interagire scambiandosi informazioni e contatti all’interno di aree virtuali.