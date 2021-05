MAHMOOD a Verissimo: “Il DDL Zan deve essere approvato”

Così Mahmood, a Verissimo, a proposito dell’omotransfobia e all’approvazione del DDL Zan:

“Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere”.

“Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società. Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato”.

E alla domanda di Silvia Toffanin che gli chiede se sia innamorato, il cantante risponde:

“È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso”.