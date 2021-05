Londra, incendio in un palazzo: oltre 100 vigili del fuoco sul posto

Sono un centinaio i vigili del fuoco chiamati a spegnere un grande incendio che è scoppiato in un palazzo di 19 piani nella zona orientale di Londra. Lo riferisce My London, spiegando che 125 vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme che hanno interessato il palazzo che si trova in Fairmount Avenue.

”Circa cento vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio a Fairmount Avenue a Poplar. Seguiranno aggiornamenti”, ha scritto un portavoce dei vigili del fuoco di Londra su Twitter.

L’incendio, che secondo i media è ora sotto controllo, ha interessato l’ottavo, il nono e il decimo piano del palazzo. Le cause che hanno fatto divampare le fiamme sono al momento sconosciute, ha spiegato un portavoce dei Vigili del fuoco. “Venti autopompe e circa 125 vigili del fuoco sono stati chiamati per l’incendio”, ha aggiunto il portavoce.

A Fairmont Avenue sono arrivate anche diverse ambulanze e un uomo è stato trasferito in ospedale con ustioni. Tutti i residenti del condominio sono stati evacuati. Da loro la denuncia all’Lbc che gli allarmi antincendio sono suonati ben trenta minuti dopo che l’incendio era divampato.