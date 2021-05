Linea Blu: la puntata del 22 maggio

Torna un nuovo appuntamento con Linea Blu, sabato 22 maggio alle 14 su Rai1.

Questa settimana, Donatella Bianchi e la sua squadra faranno conoscere le splendide coste toscane dal Golfo di Baratti fino ad arrivare all’area naturale della Sterpaia.

Le anticipazioni della puntata di Linea Blu

Un viaggio intriso di storia, prima di tutto etrusca. In questi luoghi infatti sorgeva Populonia, ricca e potente città etrusca. Con Donatella Bianchi, all’interno del Parco Archeologico di Baratti e Populonia, se ne scoprirà la storia.

Sarà l’occasione di parlare anche di architettura andando a visitare la “casa esagono” di Vittorio Giorgini, architetto i cui lavori quest’anno avranno uno spazio dedicato alla Biennale di Venezia.

“Linea Blu” visiterà l’Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino, un luogo dove istruzione e ricerca vanno di pari passo.

Naturalmente la natura, il mare e le sue bellezze saranno i protagonisti di questo viaggio.

Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo che sarà sul fiume Ombrone a bordo di un kayak e in compagnia degli alpaca.