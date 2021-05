LG Display sta sviluppando un nuovo tipo di schermo OLED: questo secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Letsgodigital.

Una nuova serie di applicazioni di marchi nella Corea del Sud, paese di origine, mostra che LG Display ha ancora più nuova tecnologia OLED in fase di sviluppo. Potrebbe essere un pannello extra sottile.

LG The Plate un pannello OLED intelligente

Il 3 maggio 2021, LG Display ha depositato sei domande di marchio presso l’Ufficio coreano per la proprietà intellettuale (KIPO). Questi sono i nomi: The Plate, OLED Plate, Smart Plate, Plate Big, Plate Fit e One Cord OLED.

La descrizione indica che si tratta di un nuovo pannello OLED. La descrizione menziona diversi tipi di prodotti; TV, monitor e computer notebook.

Nonostante si faccia menzione anche di uno ‘smartphone’, questo sembra da escludere. Infine, l’azienda ha interrotto la produzione di smartphone LG . Il nome “LG The Plate” sembra somigliare di più a uno schermo televisivo. Tuttavia, LG potrebbe voler applicare il nuovo pannello Plate per vari prodotti elettronici.

I nomi “Plate Big” e “Plate Fit” indicano che lo schermo OLED sarà disponibile in diverse dimensioni. Il nome “Smart Plate” sembra riferirsi a un pannello OLED intelligente. Tuttavia, i dettagli su questo sono ancora sconosciuti. Colpisce anche il nome “One Cord OLED”, che suggerisce che è necessario un solo cavo per collegare lo schermo. Probabilmente paragonabile alla soluzione One Connect di Samsung .

Per il momento, non è chiaro quando sentiremo di più sull’LG Plate. Poiché le domande di marchio sono state presentate dalla divisione display, non è escluso che ci vorrà del tempo prima che LG Electronics inizi a utilizzare questi nuovi pannelli OLED.