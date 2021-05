Le 9 canzoni più celebri di Franco Battiato

La morte di Franco Battiato ha scosso l’Italia intera. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del “Maestro”.

Le sue canzoni resteranno segni indelebili nel panorama musicale italiano, simbolo della sua bravura e della sua genialità.

Quali sono i brani di Battiato più amati dagli italiani?

Indagando su spotify abbiamo stilato la graduatoria delle sue canzoni più popolari.

La Cura

Voglio vederti danzare

E ti vengo a cercare

Centro di gravità permanente

La stagione dell’amore

Cuccurucucù

Radio Varsavia

I treni di tozeur

La canzone dei vecchi amanti

Alcune curiosità

Di seguito alcune curiosità sui brani più rappresentativi di Battiato.

La Cura

E’ quello più popolare. Brano del 1997, è stato anche la colonna sonora del film Tutti per 1 – 1 per tutti di Giovanni Veronesi.

La canzone riscuote in poco tempo un grande successo di pubblico e critica. Premiata come “Canzone italiana dell’anno” al Premio italiano della musica. Anche a Festivalbar 1997 Battiato cantò questo brano molto toccante in cui si rivolge ad una persona amata con evocazioni ed esortazioni alla guarigione facendo leva sul potere terapeutico della musica e delle parole.

E ricorrendo a suggestioni filosofiche («Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza»), esotiche («Vagavo per i campi del Tennessee / come vi ero arrivato chissà») e oniriche («Più veloci di aquile i miei sogni / attraversano il mare»).

Cuccurucucù

Un altro dei brani più celebri, caratterizzato da un ritmo coinvolgente.

Una canzona che ne cita altre: Cucurrucucú paloma di Tomás Méndez, il Proemio dell’Iliade, Il mondo è grigio/il mondo è blu di Nicola Di Bari, Il mare nel cassetto di Milva, Le mille bolle blu di Mina. Nei cori del brano partecipa Giuni Russo con i suoi acuti e virtuosismi vocali.

Centro di gravità permanente

Brano inserito all’interno de La voce del padrone, album pubblicato nel 1981 dalla EMI Italiana e Considerata una delle pubblicazioni più importanti della musica italiana.

Canzone che fa riferimento al senso di smarrimento provato da Battiato.