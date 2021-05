Lazio zona gialla, obiettivo zona bianca giugno

Lazio zona gialla, puntando alla zona bianca. “Tutti gli indicatori sono in calo, questo è un segnale importante, significa che la campagna vaccinale” contro il covid “sta dando risultati ed è necessario che tutti coloro che rientrano nelle fasce d’età si prenotino per vaccinarsi, o che approfittino degli open day”. Lo evidenzia in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione, Alessio D’Amato che sottolinea: “L’Rt è in calo e si stima che si attesti a 0.8, l’incidenza per 100mila abitanti è in calo intorno a 70 e in calo sono anche i tassi di occupazione dei posti letto”.

“Ora abbiamo necessità di avere certezza delle consegne dei vaccini a giugno e di ampliare la rete con i medici di medicina generale e le farmacie. Su queste ultime è necessario che venga emanata un’ordinanza dal ministro della Salute per agevolare le modalità di arrivo dei vaccini nelle farmacie”, ha affermato ancora D’Amato.